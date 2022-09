Simple plan: tout a commencé il y a 20 ans au Collège Beaubois

De gauche à droit de haut en bas : Jeff Stinco, Annie Cardin, Julie Patenaude, Léa Turcotte, Nathan Ross, Robert Montpetit, Pierre Bouvier, Philippe Shenouda, Colin Dagher, Christallie Normil, Éric Rivard, Heidi Nadeau, Sophia Sideris, Chuck Comeau, Yasmine Karamostefa, Sideris et Sébastien Lefebvre

De passage à Montréal il a quelques jours et invités spéciaux à l’émission La semaine des 4 Julie, les quatre membres du groupe Simple Plan soulignaient leur 20e anniversaire en carrière et se remémoraient leur rencontre au Collège Beaubois.

En effet, c’est entre les murs du Collège Beaubois que ces quatre élèves se liaient d’amitié. Ils fondaient alors le groupe Reset, qui sera rebaptisé Simple Plan par la suite. Créé officiellement en 1999, il s’est rapidement fait remarquer sur la scène internationale et a su se hisser au sommet des palmarès mondiaux.

En direct du plateau de La semaine des 4 Julie, les membres du groupe ont eu la surprise de revoir leur enseignant de musique de l’époque, Robert Montpetit, et plusieurs élèves de Beaubois parmi les invités. «C’est un grand sentiment de fierté de les revoir. Ils ont un immense talent et leur travail acharné est impressionnant pour arriver à ce résultat planétaire.», affirme M. Montpetit.

Présent lors de cette rencontre mémorable, le directeur du Collège Beaubois, Éric Rivard, a souligné le lien fort que continue d’entretenir Simple Plan avec l’institution scolaire . «Ils ont toujours été présents et ils sont encore aujourd’hui impliqués auprès de la Fondation du Collège Beaubois.

Le prof de musique

En 1976, Robert Montpetit est l’un des premiers bâtisseurs du département musical du Collège Beaubois. Aujourd’hui à la retraite, il a pris plaisir à faire part de quelques souvenirs lors d’une conversation téléphonique. «Une chose est certaine, les quatre jeunes avaient du talent et ils avaient surtout beaucoup d’amour pour la musique. Ils participaient à toutes les activités», se remémore-t-il.

Le professeur de musique mentionne que Pierre et Jeff, respectivement chanteur et guitariste, ont été ses élèves pendant cinq ans. «Déjà à l’adolescence, Pierre se distinguait au sax baryton. Il a fait partie de la première harmonie du Collège en 1993, du premier camp musical d’été et du premier concours de MusicFest Québec», raconte-t-il.

Questionné pour savoir si les quatre musiciens étaient des élèves modèles, Robert Montpetit pouffe de rire, mais reprend rapidement son sérieux. «Ils étaient étonnamment disciplinés pour des adolescents de 12 à 17 ans. Ils pouvaient se permettre d’avoir du plaisir, voire beaucoup de plaisir, mais ils ont toujours été respectueux».

Rappelons que le groupe Simple Plan est constitué de Jean-François (Jeff), Pierre Bouvier, Charles-André (Chuck) Comeau et Sébastien Lefebvre.

Le Collège Beaubois, situé aux abords de la rivière des Prairies à Pierrefonds, est un établissement d’enseignement à but non lucratif offrant les programmes préscolaire, primaire et secondaire depuis 1967.