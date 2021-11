Rendez-vous 2021 au Collège Beaubois pour inspirer la relève

Le Collège Beaubois accueillera le «Rendez-vous 2021 des générations et des écoleaders», le 24 novembre. La tribune, portant sur le développement écologique, rassemblera des acteurs du monde des affaires et des élèves de 4e et 5e secondaires d’écoles publiques et privées.

La conférence du Conseil des industries durables (CID) est orchestrée par l’institut privé de Pierrefonds et le Lab 22. Il s’agit d’un organisme fondé en novembre 2019 à l’issue du premier forum sur le climat et l’écoresponsabilité à l’école.

L’événement se dote de la vocation d’inspirer la relève. Le panel comprendra l’auteure de la plateforme de contenu Pastel Fluo, Joanie Lacroix. Elle l’a créée après avoir vécu deux deuils périnataux, pour relater l’histoire de personnes qui ont surmonté une épreuve de vie difficile et qui souhaitent contribuer à l’amélioration du monde.

En plus d’aborder le défi de l’adaptation énergétique, l’événement traitera avec les élèves des questions de l’innovation, du leadership et de l’épanouissement dans l’environnement professionnel.

La consultante organisationnelle Marie-Hélène Demers examinera les façons de repenser le marché du travail pour stimuler les générations futures.

Un groupe de quatre étudiants sélectionnés à l’issue d’un concours formeront une délégation qui interagira avec les chefs d’entreprises partenaires lors d’un groupe de discussion.

Pas à pas

Le Lab 22 porte un projet d’accompagnement du milieu scolaire secondaire québécois dans la transition écologique. Depuis octobre, le gouvernement provincial lui alloue une enveloppe de 3 M$ sur trois ans à cette fin.

Son directeur général, Dominic Vézina, est un des conférenciers. La démarche du Lab 22 prend appui sur le Pacte de l’école québécoise (PEQ). Le Collège Beaubois est une des 19 écoles signataires.

PEQ Le projet national, financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, a pour cible la participation d’au moins 70 écoles secondaires sur les trois prochaines années. Le Lab 22 fournit aux établissements membres une feuille de route avec un diagnostic du bilan carbone et des matières résiduelles produites. Les mesures proposées sont pensées dans l’arrimage avec les services éducatifs préexistants.

L’établissement administre plusieurs projets auprès de son bassin étudiant.

Il dispose d’installations d’agriculture urbaine dont des ruches et une serre, utilisées à des fins éducatives.

Un programme de covoiturage avec l’application de jumelage Netlift est en préparation, dans le but de réduire le nombre de véhicules utilisés en solo et les émissions conséquentes de gaz à effet de serre (GES).

L’ensemble de ces mesures a permis à l’école d’être une des premières au Québec certifiées «Performance» par le CID en matière de gestion du développement durable.