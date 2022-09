Les aînés ont rendez-vous à la bibliothèque de Kirkland.

Dans le cadre de la Journée nationale des aînés célébrée le 1er octobre, la Bibliothèque de Kirkland propose une série d’activités et de conférences offertes gratuitement et ouvertes à tous.

Lors de la matinée du vendredi 30 septembre, la physiothérapeute Anne-Marie Gingras aura le mandat de faire découvrir aux participants comment il est possible d’éviter les chutes et ainsi maintenir son autonomie et sa qualité de vie le plus longtemps possible. De plus, les personnes aînées présentes à la bibliothèque Kirkland pourront comprendre pourquoi l’activité physique régulière a non seulement un impact sur la condition physique, mais également sur les capacités cognitives.

La journée se poursuivra en après-midi, de 13h à 16h, où deux activités seront offertes. La première s’intitule Passion coloriage en liberté et la seconde Feuilles d’automne. Dans les deux cas, les participants auront l’occasion de laisser cours à leur créativité.

Le lendemain, le samedi 1er octobre, il y aura, en matinée, un atelier où la question de la sécurité en ligne sera abordée. En effet, la fraude en ligne est un phénomène de plus en plus répandu et les aînés ne vivent pas le phénomène de la même façon que les jeunes adultes. Comment reconnaître une fraude et comment s’en protéger et en protéger son entourage ? Voilà deux questions qui méritent des réponses claires.

En après-midi, différents ateliers sont offerts. Ils sont tous variés et font appel à la création : conte, coloriage, dessin de paysage à l’acrylique et danse en ligne sont à l’affiche.