Cannabis: de nouveaux produits locaux à la SQDC

L’entreprise Cielo Verde, qui possède deux installations de culture de cannabis, dont une à Pointe-Claire, introduit trois nouveaux produits qui seront en vente à la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Cielo Verde, membre de l’association québécoise du cannabis, se décrit comme un producteur «de produits de cannabis de haut de gamme». Avec l’introduction de ses trois nouveaux produits, Cielo Verde cumule un total de six offres en produits de cannabis récréatif disponibles à la SQDC.

« Nous mettons sur le marché des cultivars uniques, des variétés traditionnelles ainsi que des fleurs de première qualité en respectant les normes les plus élevées en matière de méthodes de culture hydroponique et d’assurance de la qualité », déclare le chef de la direction et fondateur de Cielo Verde, M. Laxer, concernant ces trois nouveautés.

Tel qu’elle l’affirme via communiqué, l’entreprise qui exploite 100 000 pieds carrés de culture intérieure avec son usine de Pointe-Claire et celle de Lachute prévoit continuer d’introduire de nouveaux produits. Elle «souhaite élargir son porte-folio et offrir aux consommateurs une multitude d’expériences».

Selon Statistique Québec, 70% des consommateurs de cannabis se sont approvisionnés à la SQDC en 2021.