Un spectacle pour enfants sème la controverse

Une spectacle de marionnettes destiné aux enfants crée la controverse dans l’Ouest-de-l’Île. L’œuvre L’incroyable secret de Barbe Noire, de l’artiste d’origine franco-martiniquaise Franck Sylvestre, ne sera pas présentée comme prévu le 27 février à Beaconsfield. Le conseil municipal en a décidé ainsi après avoir reçu plusieurs plaintes. Une autre représentation est prévue pour le 26 février, à Pointe-Claire, mais l’auteur du spectacle devra d’abord s’expliquer par vidéoconférence devant les élus de la municipalité et les contestataires.

Destinée aux enfants de 4 à 11 ans, la pièce L’incroyable secret de Barbe Noire raconte l’histoire d’un garçon qui déterre un mystérieux coffret renfermant un secret vieux de 400 ans. Il y découvre l’incroyable histoire de l’infortuné Barbe Noire. La marionnette appelée «Mon pote, Max» y joue un rôle prépondérant.

«Je suis Noir. C’est une exagération de moi-même, explique l’auteur et conteur. C’est comme une caricature de moi que j’ai fait. C’est comme un peu moi sur moi, une extension… Je l’avais utilisée dans un autre spectacle, pour adultes celui-là, où elle représentait ma conscience qui parlait.»

L’incroyable secret de Barbe Noire a été présentée partout en province depuis 2009, selon M. Sylvestre. «Je n’ai jamais eu aucun problème. Je l’ai présentée à la Maison d’Haïti», raconte-t-il.

Les élus de Beaconsfield se sont réunis spécialement lundi soir, avant la séance publique du conseil, pour discuter des plaintes reçues par rapport à la pièce, qui étaient au nombre d’une dizaine, selon le maire George Bourelle. La pièce devait être présentée à l’Annexe Herb Linder, une salle municipale attenante à l’hôtel de ville, le 27 février.

«Nous avons des plaintes de résidents et de non-résidents, incluant des personnes noires. En caucus spécial, on a analysé toute la situation et la décision du conseil, qui était unanime, a été d’annuler. Le fait que l’Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l’Île se soit objectée a pesé beaucoup dans la décision des conseillers», indique le maire, en entrevue avec Métro.

Pointe-Claire

À Pointe-Claire, la représentation devait initialement faire partie des commémorations du Mois de l’histoire des Noirs. Puis, la Ville a retiré la pièce de cette programmation particulière tout en maintenant la date de la représentation, le 26 février.

Dans un communiqué paru le 9 février, l’Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l’Île, aussi désignée par l’acronyme WIBCA, a dit se ranger derrière les membres de la communauté noire de Pointe-Claire qui ont demandé que la pièce soit enlevée de la programmation.

«C’est dommage que nous ayons à prendre cette position durant le Mois de l’histoire des Noirs alors que notre principal objectif est de mettre en lumière l’excellence noire. Cela dit, notre but est de protéger la jeunesse dans notre communauté des stéréotypes négatifs dépeints par l’imagerie de la pièce. Après avoir vu la pièce en tant que telle, WIBCA est d’avis que l’imagerie qui y est incluse pourrait potentiellement avoir un impact sur l’estime de soi des jeunes noirs, tout en désensibilisant les autres jeunes des réalités noires», a souligné la présidente de WIBCA, Joan Lee.

De son côté, Franck Sylvestre soutient que sa pièce avait pour but de rassembler, pas de semer la controverse.

«Ce n’est pas ça qui était prévu au départ. Les propos qui sont tenus sont toujours un peu philosophiques. C’est une opinion, c’est très subjectif. Moi, je trouve que c’est juste un personnage de caractère, un caractère fort. Et c’est le propre des bons personnages en théâtre… Si c’est tout lisse, tout régulier, ben, il n’y a aucun intérêt d’être sur scène. Ça ne va pas attirer l’attention des enfants, ça ne va pas provoquer l’étonnement», explique-t-il.

Il se défend par ailleurs d’envoyer un message négatif aux enfants avec sa pièce.

«C’est hyper positif. C’est Barbe Noire. Je profite de ça pour aborder le thème de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique, des dégâts qu’il a faits. Tout ça, c’est la deuxième couche de narration et il y a une histoire principale au-dessus. On n’est absolument pas dans le dénigrement des Noirs. Je suis le premier Noir à me dénigrer moi-même. Si on ne peut plus rire de soi, changeons de planète», soutient-il.

Le conseil municipal de Pointe-Claire a demandé à ce que Franck Sylvestre participe à une webconférence avec le groupe de contestataires jeudi.

Au moment de la publication de ce texte, le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas, n’avait pas encore répondu à notre demande d’entrevue.