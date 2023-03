Plusieurs aînés fraudés dans Côte-Saint-Luc

Plusieurs personnes âgées ont signalé avoir été victimes de fraude et s’être fait extorquer d’importantes sommes d’argent dans le secteur de Côte-Saint-Luc. Certaines victimes ont perdu dans les milliers de dollars aux mains des fraudeurs, expliquent les policiers du poste de quartier (PDQ) 9.

Les fraudeurs utilisent souvent le stratagème suivant: ils prétendent être un proche, soit un petit-fils ou une petite-fille, et affirment être en prison ou en grande détresse, ici ou à l’étranger, par exemple à la suite d’un accident de la route. Ils appliquent alors une grande pression sur les victimes pour que celles-ci leur versent des montants d’argent par virements ou en argent comptant. Certains fraudeurs se font parfois passer pour des policiers ou des représentants d’institutions financières pour convaincre leurs cibles.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rappelle au public l’importance d’être vigilant et de demander aux gens de s’identifier par téléphone en cas de doute, en posant des questions et en insistant pour que la personne s’identifie.

Six suspects étaient recherchés dans les arrondissements de LaSalle, de Lachine et de Verdun à la fin du mois de février pour des cas de fraudes envers les aînés. Les suspects en question auraient commis plus d’une dizaine de fraudes au cours des derniers mois en utilisant le même stratagème, c’est-à-dire en se faisant passer pour des représentants d’institutions financières et de Postes Canada.