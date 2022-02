Outremont vote l’interdiction de la vente de cannabis sur son territoire

Alors que le sujet de la vente de cannabis à Outremont était sur toutes les lèvres depuis l’annonce d’un projet d’implantation d’une SQDC sur l’avenue Van Horne, l’Arrondissement a pris la décision d’en prohiber la vente sur son territoire lors de son conseil d’arrondissement du lundi 7 février.

La nouvelle est tombée peu après 19h hier soir, pendant le conseil d’arrondissement d’Outremont. La décision d’interdire la vente de cannabis sur le territoire a été votée en majorité. La conseillère d’arrondissement du district Joseph-Beaubien, Valérie Patreau, et la conseillère d’arrondissement du district Claude-Ryan, Mindy Pollak, ont toutefois voté contre cette interdiction. Mme Patreau a également mentionné que la Direction de santé publique (DSP) ne recommandait pas l’interdiction de la vente de cannabis. Cette décision fait suite à une consultation publique et à une pétition qui avait réuni plus de 3000 signatures.

En décembre dernier, les membres du conseil d’arrondissement avaient déjà adopté une nouvelle réglementation qui interdisait la vente de cannabis dans un local situé à moins de 150 mètres d’une zone comportant un établissement communautaire ou scolaire, comme une école. Cette réglementation a stoppé l’implantation d’une nouvelle succursale de la SQDC sur l’avenue Van Horne. Il ne restait alors que trois zones possibles dans l’arrondissement pour la vente de cannabis.

Outremont n’est pas le premier arrondissement à avoir modifié le règlement sur la vente de cannabis. Comme le mentionne le rapport de la consultation écrite du 17 au 31 janvier sur le changement du règlement de zonage, à Anjou, la vente est limitée à une seule zone, tandis que Saint-Léonard l’a interdite dans des zones permettant la vente au détail, «ce qui s’apparente dans les faits à une prohibition complète de cet usage». La vente est également interdite dans la ville de Mont-Royal depuis 2018.

Une consultation publique portant sur la nouvelle interdiction devrait être organisée prochainement par Outremont.