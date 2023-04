L’avenue Bernard piétonne plus tôt cet été, mais pas piétonne à l’année

Les Outremontais pourront profiter plus tôt cette année de vastes terrasses et d’une avenue Bernard entièrement réservée à la marche, et où les cyclistes seront mis à l’amende. Par contre, les résidents devront tirer un trait sur le projet de piétonnisation permanente de cet axe. La rue piétonne se terminera d’ailleurs plus tôt cet automne.

Dans un mois, à compter du 19 mai, la circulation automobile sera mise sur pause sur l’avenue Bernard Ouest, entre les avenues Wiseman et Bloomfield. L’arrondissement d’Outremont met ainsi sur pied la quatrième piétonnisation estivale de cette rue commerçante depuis la pandémie. Après un appel d’offres, un contrat de 264 612 $ a été accordé à la compagnie Voile Ombrage Québec pour l’installation de mobilier.

La rue piétonne sera ainsi équipée de 10 structures d’ombrage, 15 supports pour bacs de plantation, quatre maisonnettes pour enfants et deux brumisateurs géants. Si les Outremontais pourront bénéficier de cet espace piéton quatre jours plus tôt qu’en 2022, les automobiles seront par contre également de retour plus vite, le 9 octobre, soit 22 jours plus tôt que l’année dernière.

Notons qu’à partir de cet été, une autre nouveauté apparaît sur l’avenue Bernard piétonne. Les cyclistes qui l’empruntent avec les pieds sur les pédales pourraient repartir avec une amende de 50 $. En vertu d’un règlement municipal, adopté en octobre dernier, les cyclistes doivent descendre de leur selle et marcher à côté de leurs bicyclettes.

La piétonnisation permanente à l’eau

Alors que Montréal annonçait en 2020 vouloir piétonniser de façon continue toute l’année l’avenue Bernard Ouest, le projet a été abandonné, expliquent les communications d’Outremont.

Ne pas rendre cette rue piétonne en tout temps n’est pas la décision de l’Arrondissement, mais de la ville-centre. Le projet faisait partie du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées (PIRPP), par lequel la ville-centre finance de tels projets. Piétonniser l’avenue Bernard avait pour objectif de faire vivre cet axe considéré comme le cœur d’Outremont.

Mais le projet, encore en développement et qui devait voir le jour cet été, a été abandonné en avril 2022, indique l’Arrondissement. La ville-centre lui a expliqué que la situation budgétaire ne permettait pas à l’administration d’aller de l’avant avec cette piétonnisation continue. Le coût de ce nouvel aménagement était de 400 000 $, entièrement pris en charge par Montréal.