Un quart de siècle pour L’école et les arts

Le programme d’accès culturel L’école et les arts vient de compléter sa 25e saison. Ce qui était d’abord un projet pilote avec la Maison de la culture Mercier a rejoint des milliers d’enfants de 2 à 12 ans pendant l’année scolaire.

Un total de 27 écoles primaires des Commissions scolaires de Montréal et de la Pointe-de-l’Île ainsi que 20 Centres de la petite enfance (CPE) ont bénéficié de ce service clé en main de sorties culturelles adressées aux enfants du quartier. Ils ont été 28 300 participants à l’une ou l’autre des 420 activités de 2018, soit une dizaine de pièces de théâtre et d’ateliers de lecture en classe.

Au fil des ans, l’organisme à but non lucratif a diversifié ses activités en développement culturel et en logistique de location de salles. Le petit nouveau, Cet été, c’est tout un cirque, entamera sa quatrième édition au parc de la Promenade Bellerive pendant Montréal Complètement Cirque, du 5 au 14 juillet.

La 26e saison scolaire a été dévoilée le mois dernier et présente théâtre, musique, cirque, danse et marionnettes pour un total de sept spectacles pour les enfants d’âge primaire et trois représentations destinées au préscolaire.

Pour plus d’infos

lecoleetlesarts.blogspot.com

514 356-2202