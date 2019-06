Les navettes Fleuve à vélo de retour

Les navettes Fleuve à vélo seront de retour pour une sixième année en 2019. Elles relieront Pointe-aux-Trembles, Varennes et Repentigny dès le 22 juin.

Le service sera offert cinq fois par jour, du lundi au vendredi, à partir du quai de la maison Antoine-Beaudry, près de la 64e avenue. Il sera également possible de profiter de la ballade sur le fleuve les fins de semaine de jours fériés, soient les 22 et 23 juin, les 29 et 30 juin ainsi que le 31 août et les 1er et 2 septembre.

La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, s’est réjouie du retour du projet. « C’est un projet rassembleur qui contribue au développement économique des trois villes, qui augmente la mobilité et qui encourage les saines habitudes de vie », a-t-elle affirmé.

Un adulte devra prévoir 10$ pour un aller simple. L’achat des billets se fait à bord du bateau lors de l’embarquement. Seuls les paiements en argent comptant sont acceptés.

Pour plus d’informations sur les tarifs et les horaires, consultez le site de Croisière Navark à l’adresse navark.ca