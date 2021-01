La 33e édition du Gala ESTim est lancée

La Chambre de commerce de l’est de Montréal (CCEM) lance officiellement l’appel de candidatures pour son concours ESTim. Cette année, l’événement soulignera le rayonnement d’entreprises de l’Est, mais aussi l’effort d’entrepreneurs s’étant démarqué en contexte de pandémie.

«Plus que jamais, les entrepreneurs ont besoin de marques de reconnaissance. C’est une année où il est d’autant plus important de montrer notre soutien face à leurs entreprises.», soutient Christine Fréchette, présidente-directrice générale de la CCEM.

Afin de souligner l’année difficile qui vient de s’achever, une treizième catégorie a été créée au concours afin de souligner la résilience de l’une d’entre elles depuis le début de la crise de la COVID-19.

Si elle soutient que les effets de la pandémie ont été très variables selon les secteurs économiques, Mme Fréchette se réjouit d’un « momentum » qui n’a pas été freiné, notamment avec l’annonce du prolongement du REM, les projets de décontamination des sols et des projets de zones d’innovation à annoncer prochainement.

« On est confiant que le rythme va revenir rapidement lorsque les contraintes sanitaires vont être levées et que ce momentum dans l’Est va aller en croissance ».

Sous le signe de la diversité

«S’allier dans la diversité pour avancer » sera la thématique du Gala ESTim cette année.

Sherine Morsi, vice-présidente de la RBC Banque Royale pour l’est de Montréal, assurera cette année la présidence d’honneur du concours.

«Pour nous, c’est important de ressembler à nos clients. Cette thématique était très importante pour nous», affirme Mme Morsi.

« Comme organisation, on veut voir de quelle manière on peut s’inscrire encore plus dans cet objectif de diversité inclusive. On invite la communauté de l’Est et les entreprises à y réfléchir de leur côté, pour qu’on soit le reflet d’une diversité pleine et entière », soutient pour sa part Christine Fréchette.

Le format que prendra le Gala suivra l’évolution des consignes de la Santé publique. Mme Fréchette souhaite cependant que le format de cette année soit hybride, soit une partie en présentiel, et une partie en virtuel.

La date limite pour le dépôt de candidatures est le 23 mars 2021. Les finalistes seront connus le 6 mai, et les lauréats seront dévoilés le 10 juin 2021.