Montréal Complètement Cirque débute sa Tournée des quartiers

Au cours des prochains jours, Montréal Complètement Cirque ira à la rencontre des amateurs des arts du cirque des quartiers de Pointe-aux-Trembles-Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard et Anjou.

GEEK QUEST

À défaut d’avoir accompli leur rêve de jeunesse de devenir des super héros, Robert et Henri sont devenus des geeks. Ces deux acolytes comptent bien le prouver avec cette prestation humoristique et loufoque dans laquelle ils performent des acrobaties de haute voltige, le tout, sur une trame sonore des musiques des années 90.

Pointe-Aux-Trembles: 11 juillet, de 18h30 à 20h30

Stories in the city!

La compagnie québécoise Les Dudes présente Stories in the city!, un spectacle léger et drôle dans lequel les artistes s’amusent à brouiller les cartes entre leur vie réelle et fictive. Stories in the city! est mélange d’humour physique, de musique en direct et de cirque qui peut plaire à toute la famille.

Saint-Léonard: 12 juillet, de 18h30 à 20h30

Anjou: 13 juillet, de 17h à 20h