Montréal relance une opération de capture de coyotes

Montréal relancera une opération de capture de canidés à Pointe-aux-Trembles, dans la foulée d’une rencontre houleuse avec des citoyens du quartier aux prises avec des enjeux de sécurité liés à leur présence. La Ville demandera dans les prochains jours l’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec pour commencer le piégeage.

La campagne de capture ciblera les coyotes «qui ont adopté des comportements agressifs», précise par courriel le cabinet de Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) et responsable des grands parcs à la Ville de Montréal.

C’est le ministère de l’Environnement et de la Faune qui déterminera, au cas par cas, si les coyotes capturés seront euthanasiés ou relocalisés, soutient le cabinet de la mairesse Bourgeois. Or, lors d’une rencontre d’information pour les citoyens tenue mercredi soir, un biologiste du ministère, Stéphane Lamoureux, a émis de fortes réserves quant à la relocalisation des coyotes qui sévissent à Pointe-aux-Trembles, en raison du risque accru de transmission de maladies dans d’autres populations. «Cette option-là n’est pas recommandée pour la Ville», a-t-il déclaré.

Notons qu’une première opération de capture s’est déroulée d’août à octobre 2022, sans qu’un seul coyote soit attrapé.

Parallèlement à la capture, la Ville, RDP-PAT et le gouvernement du Québec mettront sur pied un groupe d’action pluridisciplinaire pour assurer la «coexistence paisible» entre humains et coyotes, précise l’arrondissement. Le groupe mettra notamment en place des mesures pour assurer une meilleure gestion des matières résiduelles, s’attaquer au nourrissage de la faune, et préserver les habitats naturels, tous des facteurs qui influencent la présence de coyotes.

En outre, le plan de gestion de la présence des coyotes de la Ville sera mis à jour. Le plan, vivement critiqué par les citoyens de Pointe-aux-Trembles comme étant déphasé avec leur réalité, n’a pas été révisé depuis son adoption en 2018.