Un homme a été heurté par un train à la gare de triage du Canadien National (CN) vers 13h dans Rivière-des-Prairies, à proximité de l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Est et de la 26e avenue.

Il serait mort sur le coup. Le bureau do coroner va enquêter pour établir la cause du décès, qui semblerait pour l’instant accidentel. On ignore cependant toujours si la victime travaillait bien pour le CN.