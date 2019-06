Une nouvelle ressource dédiée au développement du commerce de proximité à RDP-PAT

Un second commissaire au développement économique sera engagé sous peu par l’arrondissement, et se consacrera à temps plein à la bonification de l’offre en commerces de proximité.

Le processus d’entrevue est en cours, et le candidat choisi entrera en poste « durant l’été », selon la mairesse Caroline Bourgeois.

Le secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles sera davantage ciblé en début de mandat, afin de maximiser les impacts de la mise en service de la navette fluviale, mais les autres quartiers ne seront pas oubliés, promet Mme Bourgeois.

À Rivière-des-Prairies, « l’offre commerciale est à améliorer et beaucoup de terrains sont disponibles pour du développement », affirme-t-elle. De plus, « des marchands s’y sentent isolés et souhaitent former une association de commerçants », une démarche à laquelle pourra contribuer la nouvelle recrue.

Le bout de l’île, un « désert alimentaire et commercial », bénéficiera également de son attention.

En plus de « cogner aux portes du type d’entreprises qu’on veut attirer sur notre territoire », le commissaire sera notamment responsable d’aider à l’implantation de divers programmes de subventions et d’assistance technique aux PME. Il devra également assurer la promotion des terrains et des bâtiments à vocation économique et conseiller l’arrondissement dans la préparation des différentes politiques et stratégies en matière de développement et de promotion économique.

Le contrat est d’une durée minimale d’un an, et pourrait être renouvelé.