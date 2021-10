Aménagement du parc Honoré-Primeau d’ici le printemps 2022

Un contrat de reboisement et de réaménagement du parc Honoré-Primeau à Rivière-des-Prairies a été accordé à Les entreprises Daniel Robert inc. pour un total de 846 000$.

Près d’une centaine de nouveaux arbres et du mobilier urbain verront le jour au sein du parc Honoré-Primeau d’ici le printemps 2022.

À date, le boisé laissé en friche n’est composé que d’espèces indésirables comme le nerprun, l’érable de Norvège et l’érable de Giguère qui ont tendance à envahir l’habitat des espèces locales.

L’agrile du frêne est également présent sur une importante quantité de frênes. La plupart d’entre eux font état d’une « faible condition de santé » peut-on lire dans le communiqué de l’arrondissement.

C’est pour cette raison que la majorité des végétaux seront remplacés par de nouvelles plantations. Le but est de créer une véritable « forêt urbaine », et ainsi redonner toute son utilité au parc Honoré-Primeau qui, jusqu’ici, n’était plus entretenu tout à fait adéquatement.

Mobilier urbain

Les différentes essences d’arbres représenteront trois types de forêts: forêt pionnière, forêt mixte et érablière à Giguère.

En plus de la plantation de nouveaux arbres, l’arrondissement vise à installer du mobilier urbain, notamment des tables de pique-nique, des bancs et des balançoires. Un sentier lumineux traversant le parc est aussi prévu.

Cet investissement endossé entièrement par l’arrondissement de RDP-PAT vise à refaire du parc Honoré-Primeau un lieu de vie et de détente pour les citoyens des environs.