Le Centre aquatique de RDP rouvre ses portes aujourd’hui

Au terme de dix mois de «travaux d’envergure», le Centre aquatique de Rivière-des-Prairies rouvre ses portes en ce mercredi 15 décembre. L’ensemble des bassins est désormais accessible à tous. Les activités aquatiques reprendront quant à elles en janvier 2022, si les règles de la Santé publique le permettent.

L’ensemble des bassins (plage, pataugeoire, glissades, tremplins, bassin de 25 mètres) du Centre aquatique de RDP sont officiellement ouverts au grand public.

Les activités aquatiques seront alors offertes par le nouveau mandataire, la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles. Il remplace le Club aquatique de RDP (CARP), dont la dissolution a été annoncée en octobre.

Meilleure qualité de l’air

Ce sont «des travaux d’envergure nécessaires» qui ont été menés au Centre aquatique de Rivière-des-Prairies, explique la mairesse de RDP-PAT Caroline Bourgeois.

En effet, après plusieurs fermetures successives, le Centre s’était vu dans l’obligation de fermer ses portes au public au mois de mars dernier.

En cause, un taux d’humidité plus élevé que la moyenne lors des chaudes journées d’été, qui entraînait la prolifération d’une bactérie appelée la trichloramine, un contaminant qui se forme dans un milieu humide et qui est néfaste pour la santé.

Les nouveaux bancs installés sur la plage de la piscine serviront entre autres à capter cette bactérie à l’origine des fermetures à répétition.

De nouvelles installations

L’arrondissement a profité des travaux pour améliorer les installations, voire en ajouter de nouvelles, dont une glissade en fibre de verre installée dans la section profonde du bassin. Les goulottes ceinturant les bassins ont également été remplacées.

Un espace détente ouvert sur le hall d’entrée a aussi été créé dans le but de rendre l’environnement plus chaleureux et spacieux.

L’ensemble des travaux a bénéficié d’un budget de près de 2 M$, dont un montant approximatif de 200 000 $ provenant du programme triennal d’immobilisations du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, dans le cadre de son Programme des équipements sportifs supra locaux.

Horaire des Fêtes

À l’exception d’une fermeture durant les Fêtes (les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier), les bassins sont de nouveau accessibles à tous. Des horaires spéciaux pour la période du 27 décembre au 5 janvier seront communiqués prochainement.

Horaires des bains libres : Consulter la grille des horaires à l’adresse bit.ly/3s9ua8W