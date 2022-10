Halloween: des activités pour petits et grands à RDP

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) accueille une multitude d’activités pour permettre à tous, petits et grands, de célébrer l’Halloween en grand!

Plusieurs concours ouverts à la population de l’arrondissement ont été proposés afin d’inciter les gens à contribuer à l’ambiance automnale et halloweenesque. C’est le cas du concours de maison décorées de RDP-PAT, qui se terminera le 31 octobre avec la révélation de la maison gagnante et l’attribution du prix de 50$.

Les gens qui souhaitent inscrire leur maison de l’horreur au concours ont jusqu’au 23 octobre pour le faire. Les maisons seront ensuite soumises au vote populaire, sur la page Facebook de l’Arrondissement, jusqu’au 31 octobre, afin de déterminer laquelle est la plus effrayante et bien décorée pour l’Halloween.

Photo d’une maison décorée fournie par un des participants au concours lancé par l’Arrondissement. Caption: Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Crier pour donner

Pour une autre année consécutive, une collecte de fonds est organisée par le groupe Caballus, ayant pour thématique une maison de l’horreur. Le groupe appelle les visiteurs de la maison décorée à débourser 5$ afin de contribuer à plusieurs organismes, notamment Le Phare, qui accompagne des enfants en soins palliatifs, et le Centre d’éducation pour adultes Gallileo de Montréal-Nord.

Le groupe a récolté 8500$ en dons l’an dernier, et souhaite répéter l’expérience et même dépasser ce montant cette année. La visite de l’épouvante se déroule au 12 615, 71e Avenue, de 17h30 à 21h30.

Programmation horrifique

Outre les maisons de l’horreur, l’Arrondissement de RDP-PAT organise plusieurs activités thématiques durant la fin de semaine de l’Halloween. Il y aura deux séances de bain libre avec distribution de friandises, la première au Centre aquatique de Rivière-des-Prairies et la deuxième à la piscine Roussin de Pointe-aux-Trembles.

Le 30 octobre aura lieu la course costumée BougeBouge Spécial Halloween 2022 à Rivière-des-Prairies. Les organisateurs appellent les gens à enfiler leurs plus beaux costumes et venir courir le long de la rivière. Les coureurs costumés peuvent courir 1 ou 21,1 km, dépendamment de leur motivation!

BougeBouge est un organisme à but non lucratif fondé par la double Olympienne en triathlon Kathy Tremblay. Il «vise à prévenir le décrochage physique chez les adolescents, les jeunes familles et les retraités par le rassemblement des acteurs de vie active dans les communautés».

L’Arrondissement appelle également les adolescents à participer à l’Halloween avec des activités adaptées. «La mythique» Effroyable nuit d’octobre fait ainsi son retour cette année. En collaboration avec les Jeunes leaders, Équipe RDP et la Maison des jeunes RDP, cette soirée de surprises et d’épouvante est prévue au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies le soir du vendredi 28 octobre, de 19h à 22h30.