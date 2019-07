Là où la convivialité flirte avec le ludisme

Quelque 160 places assises, du mobilier ludique qui plaît aux enfants, des zones ombragées, sept fois plus de verdissement, des espaces piétonniers sécuritaires, un éclairage qui vient créer toute une ambiance une fois la noirceur arrivée, de même qu’une place multifonctionnelle parfaite pour les spectacles et animations : voilà de quel bois se chauffent les nouveaux aménagements offerts sur l’avenue Shamrock et la place du Marché dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.



Retenu en 2015 par le Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal, le projet d’aménagement de l’avenue Shamrock et de la place du Marché est l’œuvre de l’arrondissement, de la Société de développement commercial Petite-Italie Marché Jean-Talon et de la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal. Il est l’aboutissement de quatre années d’installations temporaires et d’activités de consultations publiques.

Le projet se révèle ainsi le résultat d’une concertation fructueuse entre divers acteurs, incluant les riverains et usagers. Ces derniers ont été au moins 1 800 à participer à l’une des 14 activités de consultation mises sur pied dans le but avoué de consigner leurs attentes et préoccupations, et ce, afin que cette nouvelle destination de proximité reflète leur image.

Et quelle est-elle, cette image? Une place colorée, multifonctionnelle, sécuritaire, où les possibilités de se détendre côtoient les occasions de s’amuser et de manger, de se rencontrer et d’échanger.

Comment? Par une grande tablée accueillant jusqu’à 110 convives, un îlot de cuisine, une fontaine pour boire, du mobilier ludique pour les enfants, une station de réparation de vélo, des bandes végétalisées ainsi que la proximité du marché Jean-Talon et du boulevard Saint-Laurent.

L’endroit idéal pour passer de bons moments en famille ou entre amis, un pique-nique familial un dimanche après-midi, un café au lait en amoureux entre deux emplettes du samedi matin, une partie de carte entre amis, etc.

Les commerçants profitent d’ailleurs de ces nouvelles installations dans un secteur qui était déjà naturellement achalandé et qui se retrouve maintenant mieux unifié. En effet, les aménagements de l’avenue Shamrock viennent créer un lien direct entre ces deux lieux phares de la ville. En plus d’attirer une nouvelle clientèle séduite par cet espace qui ne demande qu’à être foulé, les commerçants constatent que les simples promeneurs allongent leur temps de visite, s’appropriant de plus en plus la place.

Le quartier déjà bien vivant est désormais promis à une popularité croissante. Destination estivale par excellence, il est la preuve qu’à partir du moment où les piétons se réapproprient les rues, une vie nouvelle prend forme, marquée par des rencontres humaines enrichissantes et une ambiance de quartier trépidante.