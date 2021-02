Des vélos pour les jeunes méritants

Grâce au soutien d’un généreux donateur longtemps resté anonyme, l’organisme Jeunesse au Soleil mène encore cette année sa distribution de vélos. Les jeunes qui ont réalisé de belles actions pour leur communauté sont appelés à s’inscrire pour recevoir un vélo gratuit.

Ce programme de distribution de bicyclettes neuves ne date pas d’hier. Il a été créé en 1984 grâce à l’aide financière du mystérieux philanthrope Monsieur Vélo (ou Mister Bikeman).

Pour la 35e année consécutive, Jeunesse au Soleil invite les jeunes de 3 à 17 ans à se porter candidats pour courir la chance de recevoir un vélo neuf ainsi qu’un casque, un cadenas et une bouteille d’eau.

Comme chaque année, 100 jeunes seront sélectionnés par l’organisme qui souhaite récompenser leurs bonnes actions.

«Le but du programme est d’encourager les jeunes à aider leur entourage et à agir pour leur communauté. On veut aussi donner une image d’eux plus positive et loin des clichés», explique le directeur des sports et services communautaires de Jeunesse au Soleil, Anthony De Francesco.

L’organisme reçoit généralement entre 300 et 350 candidatures par année. Un comité se charge ensuite d’examiner ces candidatures envoyées par les jeunes ou par leur entourage, afin de choisir 100 gagnants.

«On choisit par exemple des jeunes qui ont aidé un proche en détresse, qui se sont engagés pour une cause, qui ont fait quelque chose de bien pour la communauté», illustre M. De Francesco.

Monsieur Vélo

La légende raconte que Monsieur Vélo aurait créé le programme parce qu’il n’avait lui-même pas eu le chance d’avoir un vélo quand il était enfant. Pendant de longues années, il a entièrement financé le programme tout en restant anonyme.

Sa famille a finalement révélé son identité après son décès en 2019. Son vrai nom, Avi Morrow, est aujourd’hui associé à la distribution de bicyclettes de Jeunesse au Soleil.

«La contribution de M. Arrow a été vraiment considérable. De son vivant, il donnait entre 20 000$ et 25 000$ par année pour le programme. Et avant de nous quitter, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre à la distribution d’exister encore longtemps», précise M. De Francesco.

Pour bénéficier de la générosité de Monsieur Vélo, les jeunes du Grand Montréal sont invités à déposer leur demande auprès de Jeunesse au Soleil avant le 15 mars 2021.

«Avec ces dons, on espère aussi encourager les jeunes à se déplacer en vélo pour se maintenir en santé», souligne le directeur des sports et services communautaires.

«Les jeunes dont la candidature n’est pas retenue seront aussi félicités et on pourra peut-être les diriger vers d’autres programmes offerts ici», ajoute-t-il.