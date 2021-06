La Plaza Saint-Hubert fête son inauguration

Après plus de deux ans de chantier, la Plaza Saint-Hubert inaugure une nouvelle ère. Pour célébrer l’occasion, l’artère commerçante est piétonnisée du 4 au 6 juin inclus pour une grande vente de trottoir.

La Ville a profité de la rénovation de ses infrastructures publiques pour revoir l’aménagement complet de l’artère commerciale. Pour redynamiser la Plaza, les trottoirs ont été élargis, 230 arbres ont été plantés, un nouveau mobilier urbain a été ajouté ainsi que deux places publiques et une nouvelle marquise plus moderne. Ce sont 27 millions de dollars qui ont été investis dans la rénovation de la Plaza. Ce qui inclut les travaux mais aussi de l’aide directe aux entrepreneurs comme la rénovation de façade de 65 commerces et un soutien financier aux commerçants durant toute la durée des travaux.

La mairesse Valérie Plante est venue soutenir la SDC et les commerçants lors de l’inauguration de la nouvelle mouture de la rue Saint-Hubert. Elle a souligné l’importance de «son artère commerciale locale», la mairesse habitant dans Rosemont. «La Plaza s’est mise en beauté mais tout ça ne se fait pas tout seul, c’est grâce aux commerçantes et commerçants qui s’impliquent dans sa revitalisation» a déclaré la mairesse. Avec ses 400 commerces, la Plaza est devenue en plus de 40 ans d’existence une artère destination à Montréal. «C’est bon pour le quartier et c’est bon pour tout Montréal car c’est une des rues commerciales les plus fréquentées» a-t-elle ajouté.

Les travaux n’ont pas découragé l’installation de nouveaux commerçants

Si au début des travaux, certains commerçants craignaient une baisse de fréquentation, la revitalisation de l’artère a attiré 89 nouveaux entrepreneurs. «La nouvelle dynamique du quartier, croisée avec le prix des loyers commerciaux, est attirante. Nous recevons tous les jours des appels d’entrepreneurs qui veulent s’installer sur notre rue» a déclaré Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza Saint-Hubert.

La revitalisation de la Plaza passe également par l’arrivée d’un nouveau type de commerces, plus moderne avec une grande proportion de commerces locaux. «Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre de l’histoire de la Plaza Saint-Hubert qui s’ouvre. Des boutiques de jeunes créateurs locaux et des restaurants gastronomiques ont pris la relève donnant un vent de fraîcheur tout en s’intégrant dans l’ADN multiculturelle et assumée de la rue» a déclaré Charles Brousseau, président de conseil d’administration de la SDC Plaza-St Hubert.

Une inauguration perturbée par la manifestation des ingénieurs de la Ville

À l’appel du syndicat Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de la Ville de Montréal (SPSPEM), environ 200 personnes ont manifesté devant la conférence de presse donnée par la mairesse. Ils ont interpellé Valérie Plante afin d’obtenir des accords collectifs et de meilleures conditions de travail. La mairesse s’est exprimée en indiquant qu’elle espère trouver rapidement un accord entre le syndicat et la Ville.