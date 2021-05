Le Beaufort Bistro ouvre un nouveau restaurant pour mieux s’adapter à la pandémie

Malgré la pandémie, le Beaufort Bistro connaît un tel succès que ses patrons ont décidé d’en ouvrir un deuxième sur la Plaza Saint-Hubert. L’endroit intégrera une boucherie-charcuterie, bien plus grande que la première enseigne, pour mieux s’adapter aux changements de consommation liés à la pandémie.

Ouvert en 2014, le Beaufort Bistro est un petit restaurant de bistronomie longtemps tenu seul par Jean-François Girard. En mars 2019, il est rejoint par le jeune chef Maxime Bertrand. Quelques jours après la signature du partenariat, le gouvernement décrète le premier couvre-feu.

«J’aurais pas été capable de m’en sortir tout seul. Le fait que Maxime arrive a fait en sorte que ça a équilibré la somme de travail et des connaissances. S’il n’avait pas été là, j’aurais fermé», explique Jean-François Girard. Si, comme de nombreux restaurateurs, ils ont été «sonnés» par cette nouvelle, ils ont vite su rebondir. Ils n’ont fermé qu’une seule journée pour réfléchir à leur plan d’action…avant de proposer des menus à emporter, lesquels ont rencontré un vif succès. L’ouverture des terrasses l’été passé puis des menus spéciaux pour le temps des Fêtes ont également été très bénéfique pour eux.

À tel point qu’en se promenant sur la Plaza Saint-Hubert, Jean-François voit un local à louer et cela fait «tilt dans sa tête.» En revenant au restaurant, il annonce à son chef : «on déménage!»

Après réflexions et en écoutant les demandes de leurs clients, ils décident plutôt d’ouvrir un deuxième restaurant et de changer leur concept. Ainsi le petit restaurant actuel proposera seulement des déjeuners et des événements privés. «Le restaurant ici est un peu petit et comme plusieurs restos à déjeuner dans le quartier ont fermé et que les gens autour de nous disaient que ça leur manquait les brunchs, on s’est dit : on tient quelque chose. Il se passe quelque chose de particulier avec les déjeuners, c’est un moment privilégié de la fin de semaine», se rappelle le propriétaire.

Un grand bistrot sur la Plaza Saint-Hubert

Leur deuxième bistrot de la Plaza Saint-Hubert ouvrira ses portes en septembre prochain et proposera de la bistronomie festive et boréale à l’heure du souper. Bien plus grand, il est pensé pour pouvoir s’adapter à de futurs confinements ou mesures de distanciation. En effet, une petite fenêtre dans la devanture permettra de pouvoir servir les repas à emporter sans que les clients soient obligés de rentrer.

Au rez-de-chaussée, une grande salle pourra accueillir de nombreux clients, même si les tables sont distanciées. Une terrasse de 60 places sera aménagée sur le toit pour pouvoir ouvrir même si c’est limité qu’aux terrasses.

«L’infrastructure nous permettra de mieux nous adapter à tout ce qui peut s’en venir. On peut déjà s’adapter avec ce plan du pire scénario qui est la pandémie», affirme Maxime Bertrand. Selon ces trois associés, c’est étonnamment le meilleur moment pour ouvrir un nouveau restaurant. «C’est le meilleur moment pour se transformer, car la clientèle et les habitudes de consommations sont en train de changer.»

«C’est sûr que tout le monde peut faire un bon plat, mais ça prend un métier de cuisiner, c’est un autre niveau. Et ça manque aux gens de vraiment bien manger.» – Maxime Bertrand, chef du Beaufort Bistro

«Si c’est la nouvelle réalité bah nous on sera prêts!», ajoute Alexis Bissonnette qui vient de s’associer au nouveau restaurant. Ce boucher-charcutier est arrivé dans l’aventure récemment pour lui apporter une originalité. Il tiendra une boucherie-charcuterie à l’étage; un lieu de transformation de viande caché où il préparera les viandes du bistrot mais aussi des terrines et autres produits à emporter. «C’est sûr que ça fait un peu peur d’ouvrir en ce moment mais on a pas le choix, c’est ce qu’on aime faire et ce qu’on fait de mieux», affirme Maxime Bertrand.

Coordonnées

Beaufort bistro

414, rue Saint-Zotique Est

Montréal, QC H2S 1L9

514 274-6969