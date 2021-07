Des riverains sont semi-convaincus de la semi-piétonnisation de la rue Masson

La rue Masson est semi-piétonne depuis le 19 juillet. Certains riverains et commerçants se disent plutôt déçus des aménagements. La société de développement commerciale à l’origine du projet leur demande d’attendre la fin de la saison avant de juger.

Ce projet pilote et temporaire est mis en place à la Promenade Masson entre la 2e et la 8e Avenue, soit une distance de 400m. La voie de circulation vers l’est est fermée à la circulation, et ce, jusqu’au 30 septembre.

Cette piétonnisation partielle de la rue a été décidée afin de concilier les piétons et les automobilistes, et de contenter autant les commerçants favorables et réfractaires à une fermeture totale.

Cependant, des riverains disent à Métro Rosemont demeurer sceptique. « Je pense que ce n’est pas une bonne idée parce que les piétons ont déjà les trottoirs pour se promener et avec ça, ça fait plus de trafic dans les rues d’à côté », lamente Pierre, un citoyen qui réside dans une rue adjacente.

D’autres piétons n’apprécient pas cet entre-deux. « Je ne vois pas l’intérêt de la couper en deux. Ça ne me donne pas le goût de venir m’y promener comme dans d’autres rues totalement piétonnisées. Parce que là, je suis quand même gênée par les autos », commente Marie.

Du côté des commerçants, l’enthousiasme n’est pas non plus au rendez-vous. Certains trouvent que le projet est « une bonne idée », mais que sa réalisation a été « mal gérée. » « Là, ça arrive tard pis c’est mal présenté, on dirait des travaux et pas quelque chose de festif. […] Comme ça a été mal encadré, les restos n’en ont pas profité pour agrandir leurs terrasses » juge Marc-André, gérant du restaurant Elvita.

Un retard

La mise en place de la voie piétonne était d’abord prévue pour le 21 juin. Elle a finalement été mise en place près d’un mois plus tard. « Le projet a évolué depuis son annonce, ce qui explique le délai de mise en œuvre. Les modifications apportées au tronçon piétonnisé se devaient également de respecter le budget alloué » a commenté l’Arrondissement.

Quant à la Société de développement commerciale (SDC) de la Promenade Masson, elle voudrait que le public juge cette réalisation à partir du 2 août, date à laquelle les aménagements seront finalisés. « C’est un projet pilote, un test de deux mois. […] Est-ce qu’on a le droit de juger alors que les aménagements ne sont pas encore finis? […] Attendons que tout soit finalisé et alors on pourra juger de son succès ou de son échec », plaide Kheir Eddine Djaghri, directeur général de la SDC.

À la fin de cette opération, des sondages auprès des riverains seront faits par la SDC et la Ville. Selon les résultats et le budget alloué, elles décideront de réitérer ou non l’opération l’été prochain.