Rues piétonnes: profiter de l’été à pied

Pas moins de 13 rues montréalaises seront piétonnes cet été, pour le plus grand plaisir des familles et des amateurs de terrasses. Gros plan sur cinq d’entre elles.

L’avenue du Mont-Royal – Plateau Mont-Royal

À compter du 18 juin, l’avenue sera piétonne du boulevard Saint-Laurent jusqu’à la rue Fullum. Les piétons pourront ainsi s’en donner à cœur joie sur les nombreuses terrasses qui y sont installées.

On a hâte notamment de retrouver la terrasse du Rouge Gorge qui avait charmé les clients l’an dernier avec son espace extérieur verdoyant. Mais ce sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux bars ou restaurants, comme le Pontiac (anciennement Les Folies) qui propose des brunchs à emporter dès 7 h le matin et les fameuses Pan Pizzas du chef Danny St-Pierre en soirée.

Du 2 juillet au 6 septembre, les passants pourront aussi profiter de sept aménagements urbains artistiques et ludiques sur le thème des jardins.

L’avenue Bernard – Outremont

À la suite du grand succès de l’an dernier, l’avenue Bernard sera fermée à la circulation automobile jusqu’au 31 octobre. Afin de se transformer en véritable lieu de détente et de promenade, elle a été verdie et agrémentée de mobilier urbain. Elle sera aussi animée par des évènements culturels et des marchés publics tout l’été.

On pourra ainsi profiter d’un cadre convivial et de belles terrasses pendant la belle saison. Prises d’assaut en 2020, celles de la Brasserie Bernard des Enfants Terribles seront de retour. Francine Brûlé, propriétaire des Enfants terribles, promet d’ailleurs «10 soirées avec animation et DJ invités qui s’échelonneront pendant les mois d’été».

La Promenade Masson – Rosemont–La Petite-Patrie

C’est une première cette année pour cette artère du cœur du Vieux-Rosemont. Depuis le 1erjuin, la moitié sud de la rue est réservée aux piétons et aux commerçants souhaitant installer une terrasse.

Tout l’été, on pourra y profiter d’espaces de détente et d’animations qui seront offerts sur l’artère. L’un des projet phare, les Quais Masson, s’étendra tout le long de l’artère commerciale. Ces grandes terrasses publiques en bois seront composées de mobilier urbain, de végétaux et de brumisateurs, créant ainsi des îlots de fraîcheur. Certains seront même dotés de bacs à sable pour les plus petits.

La rue Ontario – Hochelaga-Maisonneuve

Moins grande que l’année dernière, une zone piétonne sera tout de même implantée sur la Promenade Ontario. Du 24 juin au 6 septembre, l’artère sera fermée de la rue Nicolet jusqu’au boulevard Pie-IX.

Aménagement déambulatoire, végétaux et mobilier urbain sont prévus pour ce secteur où la place Valois fait office d’oasis central. Seront également installés des îlots de fraicheur, bienvenus lors des journées de canicule. Une glace de la crèmerie Les Givrés, située tout près, sera fort appréciée assurément. Pour les plus aventureux, il ne faut pas manquer leur fameux roteux givré, un hot-dog dessert qui consiste en un pain de pâte à choux fourré de crème glacée à la vanille, d’amandes caramélisées et de sauce chocolatée.

La rue Wellington – Verdun

Forte du succès remporté l’an dernier, «la Well» sera de nouveau piétonne tout l’été entre la 6e Avenue et la rue Régina. Parmi les nombreuses options qu’offre l’artère commerciale, le Bar Palcose démarque avec ses huîtres, ses planches de charcuteries ou végétariennes. Vous pourrez accompagner le tout d’un cocktail signature ou d’un verre de vin parmi leurs nombreuses bouteilles d’importation privée.

Le comptoir de prêt-à-manger de l’épicerie italienne Bossa est souvent pris d’assaut pour ses sandwichs décadents. Préparez-vous à faire la file pour mettre la main sur l’un d’eux! Vous pourrez ensuite aller le déguster en toute quiétude sur la fameuse plage urbaine de Verdun.

Elles seront aussi piétonnes

La rue Place du Marché Nord qui traverse le Marché Jean-Talon

La rue de Castelnau, entre Saint-Denis et De Gaspé

La rue Saint-Denis dans le quartier latin, entre Sherbrooke et Maisonneuve

La rue Sainte-Catherine Est, dans le Village

La rue Crescent, entre René-Lévesque et de Maisonneuve

Le boulevard Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Mont-Royal

La rue Duluth, les week-ends, de Saint-Laurent à Saint-Denis

La rue Sainte-Catherine Ouest, les week-ends, de Metcalfe à Guy