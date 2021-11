Les navettes autonomes de la Plaza Saint-Hubert désormais disponibles

Depuis le 28 octobre, il est désormais possible d’arpenter le secteur de la Plaza Saint-Hubert à bord de navettes autonomes. Celles-ci sont gratuites et peuvent accueillir jusqu’à cinq passagers à la fois.

Les navettes sont autonomes, mais un opérateur prend tout de même place à bord du véhicule lors des déplacements. Elles seront en activité jusqu’au mois de décembre ou tant que les conditions météorologiques le permettront, et feront une boucle de deux kilomètres sur les rues Saint-Hubert et Saint-André entre les rues Jean-Talon Est et Beaubien Est. Les véhicules peuvent aller à une vitesse de 20 kilomètres-heure et devraient faciliter les déplacements sur ces artères tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet pilote a connu une phase de test entre les 14 septembre et 4 octobre passés qui s’est déroulée sans encombre, selon les organisateurs de l’initiative. La deuxième phase du projet se tiendra de mai à juillet 2022 et devrait se dérouler sur un trajet allongé.

Les navettes ont comme objectif de dynamiser le secteur de la Plaza Saint-Hubert en «créant un pôle d’attractivité qui bénéficiera aux commerçants [et en] attirant davantage de clientèle».