Le virtuel pour encourager la vaccination chez les enfants

L’entreprise québécoise Paperplane Therapeutics, qui développe des jeux vidéo thérapeutiques en réalité virtuelle, a mis sur pied la solution DREAM afin de contribuer à la campagne de vaccination des 5 à 11 ans. Cette initiative a comme but «d’aider à mieux gérer la douleur et réduire l’anxiété des jeunes patients lors de procédures médicales».

«[DREAM] transporte les jeunes patients dans un univers immersif et multisensoriel, ayant pour effet de réduire leur perception de la douleur, mais également d’alléger la charge de travail du personnel soignant», explique le président-directeur général de Paperplane Therapeutics, Jean-Simon Fortin.

Une étude clinique menée auprès de jeunes âgés de 7 à 17 ans confirme les propos de M. Fortin. La recherche menée au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine a dévoilé que 80% des patients avaient ressenti moins d’anxiété lors de la procédure médicale, que 50% avaient ressenti une réduction significative de la douleur et que 30% n’en avaient pas du tout ressenti.

DREAM, déjà déployé

Le dispositif DREAM est actuellement proposé au CISSS de Laval, au CIUSSS du Centre-Ouest-de-Île de Montréal et au CIUSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. L’initiative a nécessité cinq ans de recherche, développement et d’idéation en collaboration avec le milieu de la santé, précise la collaboratrice Sylvie Le May, professeur à l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Paperplane Therapeutics a d’ailleurs touché un financement d’un demi-million de dollars pour mettre sur pied le dispositif. L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le CHU Sainte-Justine, MEDTEQ, PARI CNRC et Investissement Québec ont contribué à son élaboration.

Jean-Simon Fortin, médecin d’urgence de formation, et David Paquin, professeur titulaire du département de Création et nouveaux médias de l’UQAT ont fondé Paperplane Therapeutics en 2019. L’objectif de l’entreprise est d’«améliorer concrètement l’expérience de soins que vivent les enfants et les adolescents lorsqu’ils doivent subir un traitement ou une procédure médicale, en clinique ou en milieu hospitalier».