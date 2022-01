Renaissance ouvre une nouvelle friperie dans Rosemont

La grande enseigne de friperies Renaissance ouvre aujourd’hui une nouvelle boutique au coin du boulevard Papineau et de la rue Beaubien Est.

La nouvelle succursale située au 6500 boulevard Papineau permettra aux clients de magasiner des vêtements et objets d’occasion. Elle comprend aussi un centre de don. Alors que l’entrée de la boutique se trouve sur le boulevard Papineau, celle du centre de don est sur la rue Beaubien Est.

C’est la quatrième boutique que Renaissance ouvre et la première dans ce secteur.

«On espère rejoindre une clientèle plus jeune qui est en train de se développer, explique la directrice marketing et communication, Marie-Claude Masson. On veut être le plus près possible des gens».

Renaissance rappelle que les boutiques, comme celle ouverte dans Outremont, sont des succursales plus petites que les friperies.

En plus de cette quatrième boutique, Renaissance dénombre 16 friperies réparties sur l’ensemble de la grande région de Montréal.

Alors qu’aujourd’hui marque l’ouverture graduelle de la boutique, l’ouverture officielle sera le lundi 17 janvier. En raison des restrictions sanitaires, aucun évènement ne sera organisé par Renaissance.