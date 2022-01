Des terrasses dans Rosemont été comme hiver

Les commerçants de l’arrondissement de Rosemont –La-Petite-Patrie peuvent désormais se procurer des permis pour aménager des terrasses éphémères sur le domaine public en été comme en hiver. Pour ce faire, il suffit d’aller déposer une demande au comptoir des permis de l’arrondissement, situé au 5650, rue D’Iberville.

Les terrasses doivent être constituées d’au plus trois tables et six chaises amovibles. Le mobilier de celles-ci doit également être installé sur la partie du trottoir située entre la rue et le passage piétonnier. Il doit aussi être retiré la nuit et lors des opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs.