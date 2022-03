Le Collège de Rosemont se dote d’objectifs de développement durable

Le Collège de Rosemont rejoint près de 300 établissements d’enseignement en signant l’Accord des objectifs de développement durable. Ce faisant, l’institution souhaite «réitérer son engagement à continuer de bonifier ses actions de développement durable».

Le Collège de Rosemont souligne avoir déjà mis en place plusieurs initiatives rejoignant les objectifs mis de l’avant par l’Accord. Parmi celles-ci, on compte la Coop de solidarité santé, le jardin collectif (qui est un projet participatif et inclusif en agriculture urbaine), des toitures écologiques, la gestion des matières résiduelles, etc. L’établissement favorise également le transport actif et tente de sensibiliser sa communauté au sujet du développement durable.

«L’écocitoyenneté fait partie des valeurs du Collège de Rosemont qui s’engage continuellement à améliorer ses façons de faire pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable, a déclaré la directrice générale de l’établissement, Caroline Roy. La signature de l’Accord réaffirme notre volonté; le Collège joue un rôle actif en éducation, en sensibilisation et en promotion des meilleures pratiques sur les plans de l’environnement et du développement durable.»