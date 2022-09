Ménage du printemps pour Rosemont-La Petite-Patrie

Même si les beaux jours font un retour timide à Montréal, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a déjà lancé son ménage du printemps. Lors de la dernière assemblée du conseil, les élus ont voté 750 000$ de contrats pour les services à réaliser.

On a déjà vu les balais parcourir rues et trottoirs. Plus tard, ce sera le temps du colmatage des nids-de-poule.

«Plusieurs tournées systématiques du territoire ont été effectuées depuis l’arrivée du redoux et se poursuivent», indique l’administration dans un communiqué.

Pour signaler une situation urgente, un formulaire est accessible sur montreal.ca ou en appelant le 311.

Des corvées de ménage citoyennes

Une nouvelle signalisation temporaire a été mise en place le 1er avril. Elle a pour objectif de permettre des travaux d’élagage, des inspections de puisards et égouts ou encore des travaux de voierie. Attention notamment aux zones de stationnement alternées.



Les équipes d’entretien de l’arrondissement ont également pour mission d’enlever les graffitis. Ces opérations reprendront avec l’arrivée des températures plus élevées. Il est d’ailleurs possible de demander l’enlèvement gratuit de graffiti sur sa propriété. Pour cela, il faut remplir un formulaire sur le site de l’arrondissement.



Il est possible de mettre la main à la pâte pour nettoyer Rosemont–La Petite-Patrie. En tant que citoyen, on peut organiser une corvée de propreté dans son quartier. Le programme d’écoquartier de l’arrondissement permet d’obtenir du matériel en prêt: outils, sacs, etc.