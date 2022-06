Plus de 900 000$ pour le Fonds Tous solidaires

La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a organisé sa grande semaine d’événements signatures au début du mois, qui ont permis d’amasser 921 776$ pour le Fonds Tous solidaires, en appui au projet d’agrandissement du Centre de soins ambulatoires en cancérologie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Les célébrations ont commencé le 8 juin avec la toute première édition de Montréal Passion Gin, présenté par la Distillerie Côte des Saints, où les convives ont pu s’ouvrir à la dégustation. Plusieurs autres événements se sont enchaînés, par exemple la 20e édition de Montréal passion vin, où la Fondation HMR a accueilli les représentants des maisons Champagne Taittinger, Gaja, Jean-Claude Boisset et Château Lafite Rothschild.

«Il s’agissait de grandes retrouvailles pour la famille de la Fondation HMR! L’élan de générosité et de solidarité des participants, bénévoles, partenaires, producteurs et vignerons a donné une première impulsion à ce projet qui améliorera concrètement les soins offerts aux patients atteints de cancer et répondra davantage aux besoins de cette clientèle croissante», s’est réjouie Julie Desharnais, directrice générale de la Fondation.

La Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l’Hôpital pour mieux répondre aux besoins des patients depuis près de 45 ans.