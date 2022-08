Don de 10 M$ à l’Institut de cardiologie de Montréal

Les philanthropes Marvin et Philippa Carsley ont fait un don majeur de 10 M$ au bénéfice du développement de la médecine de précision à l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM).

Les maladies cardiovasculaires étant la deuxième cause de décès au Canada, l’ICM s’est donné comme objectif de diminuer de moitié les incidents causés par celles-ci d’ici 2030.

Marvin Carsley a souligné par voie de communiqué que cet investissement dans ce champ d’expertise est une façon de mettre «l’épaule à la roue pour renverser la tendance».

La médecine de précision ou personnalisée consiste à proposer aux patients des soins et traitements personnalisés et adaptés aux particularités individuelles.

«Dans un avenir rapproché, il sera même possible de prévenir un événement cardiaque avant sa manifestation», affirme Mélanie La Couture, présidente-directrice générale de l’Institut de cardiologie de Montréal.

Sur la photo, on aperçoit Alain Gignac, président-directeur général de la Fondation de l’ICM; Pierre Anctil, président du conseil d’administration de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM); Marvin et Philippa Carsley; Mélanie La Couture, présidente-directrice générale de l’ICM; et le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l’ICM.