Course TROIS, 2, 1, GO: 54 000$ amassés

Tenue le 20 août au parc Maisonneuve, après deux années de pause en raison de la pandémie de COVID-19, la 15e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO! organisée par le Regroupement pour la trisomie 21 (RT21) a permis de récolter 54 000$.

L’événement, animé par le comédien Maxime Le Flaguais, a rassemblé plus de 600 personnes. Celles-ci ont pu participer à une course chronométrée de 5 km ou 10 km, ou à une marche de 2,5 km ou 1 km, ou ont simplement profité des festivités et du beau temps pour pique-niquer en famille.

La directrice générale du RT21, Geneviève Labrecque, considère cette dernière édition de la course comme réussie. «Pour cette 15e édition, nous souhaitions atteindre le montant de 50 000$. Nous sommes très fiers de pouvoir dire: mission accomplie! Les partenaires, les familles et les supporters ont été au rendez-vous. Un grand merci à tous!», a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Le montant amassé permettra de soutenir les différents services offerts par le Regroupement, dont un programme de stimulation du langage, des services spécialisés pour le développement des enfants et de nouvelles activités de socialisation pour les aînés.