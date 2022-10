Cueillette d’idées pour les projets participatifs citoyens

Les résidents de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ont jusqu’au 30 septembre pour proposer leurs idées afin d’animer ou de transformer leur milieu de vie, dans le cadre de la quatrième édition du programme Projets participatifs citoyens.

Cette première étape sera suivie d’un appel d’offres de l’Arrondissement à destination de divers organismes.

Les projets retenus seront dévoilés au printemps prochain, pour une réalisation entre 2023 et 2025.

Lancé en 2019, le programme Projets participatifs citoyens a permis de réaliser différentes initiatives, telles que l’aménagement d’un placottoir en 2020 le long de l’école La Petite-Patrie, ou encore une fanfare ludique en 2021.

Les projets peuvent être de l’ordre de l’animation et de la culture, de la vie communautaire ou encore de l’aménagement et de l’environnement.

«Cette nouvelle formule permettra d’ancrer pleinement les projets dans la communauté, de créer des liens entre nos organismes et la population et de pérenniser l’implication citoyenne et les projets dans les voisinages», s’est réjoui François Limoges, maire d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Afin de faire une proposition pour l’édition 2022, les citoyens sont appelés à remplir le formulaire Cueillette d’idées, disponible sur la plateforme Réalisons MTL (realisonsmtl.ca/ppc).

Les critères d’admissibilité des idées proposées sont les suivants de contribuer à la transition écologique de Rosemont–La Petite-Patrie; de viser le mieux-être collectif et la créativité locale; d’inclure la participation active de citoyennes et citoyens de l’arrondissement; et de cibler un lieu extérieur sur le domaine public de Rosemont–La Petite-Patrie.