PilKi: des tisanes boréales au commerce d’aromates sauvages  

Roxane Valiquette, présidente et cofondatrice de PilKi, et Frédéric Verville, vice-président.

Ouverte depuis trois ans, PilKi s’est fait connaître par un premier passage en 2021 à l’émission Dans l’œil du Dragon. Si au départ, l’entreprise se concentrait à produire des mélanges d’infusions à base de thé du Labrador, PilKi a récemment diversifié son offre afin de commercialiser des ingrédients sauvages du Québec cueillis à la main.

Pour ce faire, l’entreprise située à Rosemont a ajouté une section sur son site Web permettant au grand public de commander en ligne diverses plantes sauvages broyées – ces ingrédients permettant entre autres de rehausser le goût des petits plats cuisinés à la maison –, mais rapidement, cette nouvelle section a suscité l’intérêt d’autres entreprises.

«On a commencé il y a un an en ouvrant une section sur notre site où on vendait juste les ingrédients, explique la présidente et cofondatrice de PilKi, Roxane Valiquette. Ç’a fait fureur et des entreprises se sont mises à nous contacter pour en avoir. C’est comme ça qu’on a développé notre volet grossiste.»

Épinette noire, thé des bois, sapin baumier, feuilles de framboisier, thé du Labrador sont des exemples d’ingrédients québécois que l’entreprise propose à des distilleries, microbrasseries, des herboristeries et d’autres types de transformateurs alimentaires tels que des fabricants de sauce piquante.

Une cueillette éthique

Afin de respecter le cycle de vie des plantes et de favoriser leur régénération, la cueillette sauvage est réglementée par le gouvernement et doit se faire dans des lieux éloignés de la population, précise Roxane Valiquette.

«Pour le thé du Labrador, il y a depuis deux ans un nouveau permis du gouvernement, raconte l’entrepreneure. [Nos cueilleurs] se font attribués des zones de cueillettes et ils doivent entrer avec des coordonnés GPS quelle quantité ils ont cueillie à quel endroit. Donc, le gouvernement peut faire des rotations d’endroits de cueillette.»

Pour l’instant, les ventes aux entreprises se limitent au Québec, mais PilKi pourrait bientôt faire rayonner la flore boréale québécoise hors de ses frontières.

«On n’a pas encore fait des démarches pour le reste du Canada, mais ça va venir», promet-elle, visant également le marché américain.

En attendant, les infusions à la base de thé du Labrador de la marque sont disponibles dans plusieurs points de vente à Montréal et ailleurs, entre autres dans des épiceries fines, des IGA, des Metro, des magasins de vracs ou encore, des boutiques cadeaux.