Le CHSLD d’Angus reçoit une mention d’honneur

Agrément Canada, organisme sans but lucratif, a évalué les services de soins de santé du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) d’Angus entre le 3 et 5 octobre, pour lesquels il lui a attribué une mention d’honneur.

Tous les quatre ans, les évaluateurs d’Agrément Canada mènent des visites afin d’évaluer la qualité des soins et services de certains établissements de santé. Il attribue par la suite différentes distinctions ou mentions en fonction du bilan établi par les évaluateurs.

Cette année, le CHSLD d’Angus est agréé d’une mention d’honneur pour ses soins et services prodigués. «[Le milieu de vie] est demeuré positif et agréable, avec un personnel engagé [et] dévoué», peut-on lire de la part d’Agrément Canada, dans un communiqué du CHSLD d’Angus. Les installations de l’établissement ont aussi été qualifiées de propres et sécuritaires.

Le CHSLD d’Angus se dit fier de voir son travail reconnu et motivé à continuer «dans cette voie».