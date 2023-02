Christophe-Colomb/des Carrières: plus de 23 M$ pour réaménager l’intersection

Il en coûtera plus ou moins 23,6 M$ pour réaliser le projet de réfection du passage inférieur qui se trouve à l’intersection de l’avenue Christophe-Colomb et de la rue des Carrières, dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau Mont-Royal.

L’entreprise Construction DERIC s’occupera des travaux d’aménagement dans le secteur, qui seront entamés dès le mois de mars et se prolongeront jusqu’en septembre 2024.

Ce projet s’inscrit dans une volonté de sécuriser l’avenue Christophe-Colomb, qui a été le théâtre de 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons entre 2018 et 2022. Un vélo blanc installé à l’intersection de la rue Mistral, où un cycliste de 33 ans est décédé après avoir été percuté par un camion à ordures en 2012, rappelle d’ailleurs la dangerosité du tronçon.

«Ce sera totalement différent, bien plus sécuritaire et agréable pour tous les usagers, une fois les travaux terminés», a déclaré par voie de communiqué la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville Émilie Thuillier.

Le travaux viseront entre autres à améliorer la circulation des camions sur la rue des Carrières, à construire une aire de détente pour permettre aux piétons et aux cyclistes de se reposer durant leur trajet, à réaménager la piste cyclable Des Carrières qui borde la voie ferrée du Canadien Pacifique et à ajouter une piste cyclable sur l’avenue Christophe-Colomb en direction nord.

Outre cette réfection, la Ville a annoncé il y a quelques jours qu’une nouvelle piste cyclable d’une longueur de 7 km serait créée sur l’avenue Christophe-Colomb. La nouvelle voie sera mise en service cet automne et s’étendra du parc Sir-Wilfrid-Laurier, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, jusqu’au boulevard Gouin, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.