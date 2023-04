Découvrir la biodiversité des parcs de Rosemont

La programmation «GUEPE dans Rosemont», lancée l’été dernier au parc Pélican, revient aux quatre coins des parcs de l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie du mois de mai au mois d’octobre.

Les éducateurs-naturalistes de l’organisme à but non lucratif GUEPE occuperont du 6 mai au 1er octobre les parcs de l’arrondissement afin d’animer des activités sur des thèmes liés à la biodiversité. En partenariat avec l’arrondissement, le programme vise à faire découvrir aux citoyens du territoire les nombreux parcs de proximité qu’ils ont à leur disposition.

Tout au long de l’été, différents rendez-vous récurrents seront proposés aux Rosepatriens. Une vingtaine de rencontres seront programmées autour des thèmes de la faune et de la ville, des pollinisateurs, ou encore des végétaux. Dix soirées de lecture de contes autour d’un feu seront également proposées sur des sujets nature différents, et deux types de rallyes seront organisés. Le premier sera ouvert aux familles et prendra la forme d’un parcours ponctué de jeux et d’énigmes, et le deuxième sera réservé aux adolescents qui auront pour mission d’identifier des éléments de la biodiversité dans les alentours.

Les activités seront ouvertes à tous, et accessibles gratuitement sur inscription.

GUEPE Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) est un OBNL offrant aux jeunes, et à la population, des services éducatifs et professionnels en sciences de la nature et de l’environnement. L’organisme propose une large gamme d’activités tous publics, le plus souvent en plein air. Source: GUEPE.