Un circuit pour admirer les murales de la Petite-Italie

La réputation de Montréal en art urbain n’est plus à faire. Quelques marches suffisent pour se rendre compte que les œuvres sont partout dans les rues. Au moment où ces lignes sont écrites, près de 300 murales recouvrent les façades montréalaises. Métro vous propose ce circuit pour découvrir les créations qui composent ce musée à ciel ouvert dans la Petite-Italie.

Après quelques minutes de magasinage au marché Jean-Talon, faire un petit tour du quartier de la Petite-Italie peut s’avérer judicieux pour les amateurs d’art urbain.

Juste derrière le IGA se trouvant à l’intersection de Saint-Zotique et Boyer, on retrouve trois œuvres aux styles radicalement différents, lesquelles démontrent bien la richesse culturelle des rues (surtout des façades) montréalaises.

L’une des plus récentes se trouve au 6628, rue Alma, créée par l’entreprise Funky Art Cartel. Tout en teintes pastel, ce trompe-l’œil vient ajouter un peu d’exotisme au quartier… et une bonne grosse dose de couleur! On peut l’admirer tout en chillant au parc de Gaspé: c’est juste en face.

Pour agrandir ce parcours ou pour voir plus de circuits à faire dans d’autres quartiers, consulter notre carte: