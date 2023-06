De nouvelles œuvres d’art aux stations BIXI de Rosemont cet été

À travers la présence d'œuvres d'art, Tangerine et BIXI souhaitent que les Montréalais profitent de l'atmosphère festivale de la ville.

Trois illustrateurs locaux, soit Alice Zhang, Maylee Keo et Philippe Mathieu, ont réalisé des œuvres d’art originales qui seront visibles près des stations BIXI de Montréal dans les prochaines semaines. Incarnant le charme montréalais unique, deux de ces œuvres décoreront la station au coin des rues Boyer et Beaubien et celle située au parc du Pélican dans Rosemont.

Ce projet est né d’une collaboration entre la banque Tangerine et la plateforme de vélo-partage dans le but d’amener les Montréalais à profiter de la ville et de son ambiance à travers l’utilisation du vélo.

Les illustrations colorées seront exposées à certaines stations Tangerine de la ville et recouvriront certains vélos de la flotte de vélos électriques. En effet, ce partenariat vise aussi à améliorer et à bonifier l’utilisation de vélos électriques à Montréal dans une perspective de promotion des transports écologiques.

Rappelons qu’en mars dernier, la Ville de Montréal avait approuvé l’augmentation des tarifs de location des vélos BIXI en raison des impacts de l’inflation, des problèmes d’approvisionnement en plus de l’augmentation du coût des équipements. Le coût de l’abonnement a alors passé de 92$ à 99$.