Agressions sexuelles dans un CHSLD de Montréal: un infirmier comparaît

Un infirmier du centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) d’Angus, qui aurait agressé sexuellement plusieurs résidents, a comparu lundi au palais de justice de Montréal.

Dix chefs d’accusation ont été retenus contre Francisco Ferna Abarca Mena, rapporte Radio-Canada. L’homme aurait profité de la situation de vulnérabilité et des capacités réduites de plusieurs patients, alors qu’il travaillait de nuit dans l’établissement.

Certains de ces méfaits auraient notamment été commis en janvier 2022.

La direction du CHSLD Angus a appris au début du mois de juin que de tels actes avaient été perpétrés au sein du centre. À la lumière de ces informations, elle a déposé plainte à la police, à la Commissaire aux plaintes du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et à l’Ordre des infirmières et infirmières du Québec (OIIQ), selon les informations de Radio-Canada.

Le permis d’exercice de l’infirmier visé par ces dix chefs d’accusation arrivait à expiration en mars 2024.

Notons que Le CHSLD d’Angus avait été agréé d’une mention d’honneur en 2022, par Agrément Canada, pour ses soins et services prodigués. «Le milieu de vie est demeuré positif et agréable, avec un personnel engagé et dévoué», avait conclu l’organisme. Les installations de l’établissement avaient aussi été qualifiées de propres et sécuritaires.