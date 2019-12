Plus de 1 000 cadeaux pour les écoliers de Saint-Laurent

De jeunes Laurentiens des écoles Henri-Beaulieu et Enfant-Soleil, respectivement situées sur les rues Bleignier et Tassé, profiteront d’un cadeau de plus pour Noël. Pour une cinquième année, le Centre d’action bénévole et communautaire (ABC) a fait appel à la générosité de la communauté pour recueillir des dons.

Ce sont 1 200 cadeaux qui seront distribués au total dans les deux écoles laurentiennes avant le début des Fêtes. Il s’agit d’un sommet depuis les débuts de l’initiative.

Une mobilisation encore plus importante que les autres années aurait fait la différence, notamment grâce à l’application lancée plus tôt cette année par l’organisme. Elle vise à recruter davantage de bénévoles pour les diverses activités.

C’est la première fois que deux écoles peuvent bénéficier de l’initiative du ABC.

«C’est surtout pour les familles de nouveaux arrivants. Des fois, on sait que pour les parents ce n’est pas facile d’avoir un cadeau à Noël», dit la chargée de projet, Laurence Bouchard.

«Ça souligne le temps des festivités qui s’en vient, la fin de classes, la première portion de l’année scolaire qui se termine.» — Geneviève Cardinal, directrice de l’école Henri-Beaulieu

Entraide

Tant des entreprises basées à Saint-Laurent, comme Bombardier et CAE, que des citoyens ont mis la main à la pâte pour collecter des cadeaux et les emballer.

De la maternelle à la sixième année, chaque enfant a donc pu recevoir un présent. Au menu pour les plus jeunes: des toutous et des poupées. Les plus vieux, quant à eux, ont notamment eu droit à des livres et des jeux de société.

À Henri-Beaulieu, un groupe d’élèves à la fois allaient rencontrer le père Noël et deux de ses lutins, le 11 décembre.

À Enfant-Soleil, ce sera l’inverse. Le père Noël fera le tour des classes, le 19 décembre.

Dans le cadre du Magasin-Partage de Noël qui a lieu les 17 et 18 décembre, le Centre ABC, qui est sur le comité organisateur, contribue en remettant 400 cadeaux.