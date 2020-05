La Biscuitery: l’achat local comme mission d’affaires

Pour certaines entreprises, l’achat local est au cœur de la mission d’affaires. C’est le cas de La Biscuitery, établie à Saint-Laurent, qui s’est inscrite au Panier Bleu, le nouveau bottin des compagnies québécoises.

Lancée il y a un peu plus de cinq ans par les trentenaires Roudolphe et Yoanna Chamoun, La Biscuitery privilégie les produits locaux pour ses biscuits. Par exemple, le chocolat provient de la banlieue de la ville de Québec et l’érable des Laurentides.

«Aujourd’hui, la nourriture est très industrialisée. Nous, on fait ça de manière artisanale», dit M. Chamoun.

L’approvisionnement local est important pour la clientèle, estime M. Chamoun. «On très riche au Québec pour avoir des gens qui partagent ce qu’ils ont dans leur culture. Il y a beaucoup de saveurs, de restaurants et de pâtisserie à visiter», dit-il.

Les propriétaires d’origine libanaise, qui sont frère et sœur, se sont en partie inspirés des recettes de leur pays natal pour construire leur menu. Parmi la trentaine de produits, on retrouve le biscuit végétalien «le sésame sucré» que leur mère fait depuis qu’ils sont jeunes. Il contient de la semoule fine, de la mélasse de caroube pure et du sucre de canne biologique.

«On est allé chercher différentes saveurs […] et combinaisons exotiques, mais fait ici. On n’a pas à aller très loin pour goûter à quelque chose d’international [acheté localement]», dit M. Chamoun.

Changements

La pandémie de la COVID-19 n’a pas épargné La Biscuitery. Avec les points de vente fermés, le nombre d’employés a été réduit de moitié.

L’atelier n’aura pas à s’ajuster aux nouvelles règles de distanciation puisque les espaces de travail étaient déjà aménagés pour les permettre. Par ailleurs, des produits désinfectants avaient été achetés quelque temps avant le fort de la pandémie, par précaution.

«C’est une de nos qualités en tant qu’entreprise de prendre la salubrité et la propreté comme priorité», insiste M. Chamoun.

Pour son service de livraison, une zone tampon permet de déposer la marchandise pour limiter les contacts physiques.

Proximité

La Biscuitery s’est installée sur la rue Halpern, dans le quartier industriel de Saint-Laurent, en 2019. L’emplacement a été choisi pour la proximité avec les distributeurs, les deux points de vente à l’aéroport Montréal-Trudeau et Laval, ainsi qu’avec les autoroutes 13, 40 et 520.