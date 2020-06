Six piscines ouvertes dès dimanche à Saint-Laurent

Les citoyens de Saint-Laurent pourront aller prendre l’air et profiter des installations aquatiques de l’arrondissement. Dès dimanche, six piscines sont accessibles aux parcs Bourbonnière, Hartenstein, Decelles, Painter, Saint-Laurent et Noël-Nord. Pataugeoires et autres jeux d’eau sont également disponibles.

Pour limiter la transmission du coronavirus, les vestiaires seront fermés, mais les toilettes seront ouvertes. Il est donc recommandé d’arriver sur les lieux avec son propre équipement de flottaison, prêt à se baigner, et la crème solaire appliquée.

Il est possible que le temps d’utilisation des plans d’eau soit limité à 45 minutes dans le but de permettre à un maximum de familles d’en profiter. Des mesures de distanciation physique et d’hygiène seront par ailleurs à respecter.

Il sera possible pour les Laurentiens d’utiliser les piscines extérieures tous les jours de 13h à 19h. Pour ce qui est des jeux d’eau et pataugeoires, ils seront à leur disposition du lundi au vendredi de 10h à midi ainsi que de 13h à 19h, puis les samedis et dimanches de 13h à 19h.

Accessibles ou pas

Parc Alexis-Nihon: pataugeoire fermée

Parc Bourbonnière: piscine, jeux d’eau et pataugeoire ouverts

Parc Chamberland: piscine, jeux d’eau et pataugeoire fermés

Parc Decelles: piscine, jeux d’eau et pataugeoire ouverts

Parc Hartenstein: piscine, jeux d’eau et pataugeoire ouverts

Parc Painter: piscine, jeux d’eau et pataugeoire ouverts

Parc Marlborough: piscine fermée, pataugeoire et jeux d’eau ouverts

Parc Noël-Nord: piscine, jeux d’eau et pataugeoire ouverts

Parc Saint-Laurent: piscine, jeux d’eau et pataugeoire ouverts