De nouvelles activités pour divertir les aînés aux Demeures Sainte-Croix

Les résidents des Demeures Sainte-Croix, à Saint-Laurent, espèrent pouvoir se changer les idées dans les prochains mois, même si une deuxième vague de COVID-19 frappe le Québec.

Le complexe pour aînés a reçu 25 000$ d’Emploi et Développement social Canada dans le cadre du programme «Nouveaux Horizons». Ce montant permettra de financer le projet Sorties de secours sécuritaires pour contrer l’isolement.

Les aînés ont été sondés récemment quant aux initiatives et événements auxquels ils aimeraient participer. Parmi eux, on compte des activités physiques, culturelles ou plus intellectuelles, notamment des parties de jeux de société, des séances de cinéma ou de la natation.

«Ce qu’on essaie de faire, c’est de trouver tous les moyens pour atteindre les résidents en petits groupes, et si on ne peut pas [à cause d’un reconfinement possible], dans leur appartement pour les aider à passer à travers», soutient la secrétaire des conseils d’administration des Demeures Sainte-Croix, Louise Laberge.

Plusieurs événements ont été organisés durant l’été, comme des concerts extérieurs devant les balcons. «Ça représente beaucoup pour eux», dit Mme Laberge.

Les Demeures Sainte-Croix ont temporairement engagé cet été une personne offrant un soutien psychologique aux locataires. Un cheminement était fait auprès de certains résidents et ceux-ci ont salué l’initiative.

Au plus fort de la première vague de COVID-19, une ligne téléphonique avait été mise en place pour permettre aux aînés de se changer les idées.

Aucun cas

Contrairement aux centres d’hébergement québécois, les Demeures ont été épargnées par les premiers mois de la pandémie, alors qu’aucun cas n’y a été recensé.

Plusieurs mesures avaient été mises en place. En plus d’un registre de sorties et des agents de sécurité, des systèmes d’alarme ont été ajoutés pour éviter que certains tentent de quitter l’établissement lors du confinement.

Aussi, le lavage de mains et le port du masque ont été obligatoires pour tous ceux qui désiraient entrer dans les établissements.

30

Une trentaine d’activités ont été suggérées par les résidents des Demeures Sainte-Croix lorsqu’ils ont été sondés.