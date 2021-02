Une entreprise de technologie de l’information de Saint-Laurent fête ses 30 ans

Motivé par son sens de l’entrepreneuriat, Marc Beaulieu a mis sur pied sa propre entreprise de technologie de l’information, Present, qui s’est promenée dans différents secteurs de l’arrondissement Saint-Laurent. Elle souffle cette année ses 30 bougies.

Au début des années 1990, les personnes faisant des inventaires manuellement commençaient à être remplacées par des systèmes informatiques. Une période qui a été payante pour bien des entreprises.

«Il y a eu tellement de demandes que les fournisseurs ne fournissaient pas, et il y avait une certaine arrogance. Le service client n’était pas comme aujourd’hui, disons», illustre le fondateur, Marc Beaulieu.

Le phénomène était tel à la compagnie où M. Beaulieu travaillait que ce dernier a décidé de claquer la porte. «Dans ce cas-là, […] je vais partir ma propre business, mais avec ma philosophie», s’est-il dit à l’époque, alors âgé de 27 ans.

C’est sans-le-sou que M. Beaulieu et un associé ont démarré l’entreprise. Il a alors reçu l’appel d’un ancien client qui lui a proposé de s’installer dans ses bureaux. «Je vais te fournir l’ordinateur, la réceptionniste, une salle et tu me feras un meilleur taux», lui a-t-on suggéré.

Nouveautés

Certaines circonstances ont permis à Present, qui offre une variété de conseils technologiques et des services d’installations de réseaux informatiques, de grandir rapidement. En 1990, le premier ministre canadien du moment, Brian Mulroney, a créé la taxe sur les produits et les services (TPS).

«Tous les systèmes n’étaient pas prêts pour ça, ça fait qu’on a changé un paquet de systèmes», raconte M. Beaulieu.

Durant cette période, plusieurs grandes chaînes cherchaient aussi à faciliter la communication de leurs inventaires et de leurs ventes entre les succursales et la maison-mère.

«On a créé un logiciel de POS [point of sell/point de vente] et on envoyait les ventes tous les jours au siège social, [donc] ils savaient en temps réel» ce qui se vendait le mieux et quel était l’état de leurs marchandises, soutient M. Beaulieu, qui réside aujourd’hui à Blainville. Après trois ans, Present comptait sur 2 500 points de vente actifs en Amérique du Nord.

Depuis, le paysage des compagnies faisant appel aux services de l’entreprise a changé. «On avait 70 clients dans le manufacturier, 25-30 dans le détail. Et là, le manufacturier disparaissait et on a été plus dans le bancaire et les assurances, et ça, c’est resté», dit Marc Beaulieu.

«C’est comme une grande famille.» -Benoit Mercier

Plusieurs employés y sont depuis les tous débuts. «C’est beaucoup de transformation en 30 ans, commente le responsable des services professionnels Benoit Mercier, qui est entré en poste chez Present il y a bientôt 29 ans. On a vécu les diverses vagues technologiques.»

Une des tendances dans les dernières années est la cybersécurité, pointe-t-il.

Demandes

Plusieurs entreprises ont dû reconfigurer leur système informatique durant la pandémie, alors que le télétravail est devenu la nouvelle norme.

«C’était quelque chose. Notre équipe a passé au travers de mois effrénés. Tous nos clients qui allaient au bureau tous les jours – plus que la moitié -, du jour au lendemain, ne pouvaient plus y aller», explique Marc Beaulieu.

Si certains avaient une certaine base, d’autres partaient de zéro, avec aucun équipement. «Ça a créé une méga vague pour mettre tout ça en place», soutient M. Beaulieu.

Les travaux consistaient essentiellement à créer une connexion internet sécurisée aux serveurs. Des formations ont aussi été données pour faciliter l’utilisation.

50

Une cinquantaine d’employés travaillent aujourd’hui chez Present, pour plus de 200 clients.