NuChem Sciences: une aide financière pour l’entreprise

NuChem Sciences a de beaux jours devant elle. Elle vient de recevoir une aide financière qui s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’entreprise basée à Saint-Laurent se voit attribuer un soutien de 478 144$ par le ministère.

Il a pour but de soutenir les entreprises dans l’adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Une somme qui apporte de l’aide à la société dans son projet de formation global qui devrait lui coûter 1,8 M$.

Plus que bienvenu, ce soutien servira donc principalement à NuChem Sciences pour la formation de 133 employés. En effet, la compagnie entend se développer sur le marché nord-américain et ouvrir de nouveaux laboratoires à la pointe de la technologie.

Ainsi, elle souhaite embaucher 62 personnes d’ici 2022 et donner une formation plus avancée à 71 employés déjà sur place. «Ce plan comprendra des formations générales en gestion de projet et en administration ainsi que des formations techniques pour les départements de biologie et de chimie. L’organisation prévoit aussi la création d’un département de ressources humaines», explique-t-on dans un communiqué de presse.

De son côté, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a déclaré que «grâce à ce projet de formation, NuChem Sciences disposera d’un personnel hautement qualifié et développera de nouvelles compétences dans ce domaine très spécialisé, et fera rayonner le savoir-faire québécois à l’international.»

NuChem Sciences est une entreprise composée de chercheurs venant de grandes sociétés pharmaceutiques telles qu’AstraZeneca, Vertex et Merck Frosst.

Elle œuvre dans le secteur des sciences de la vie et dans la découverte de médicaments. L’arrondissement de Saint-Laurent abrite de nombreuses industries, plus de 4200 entreprises qui représentent 39% des emplois de l’arrondissement.

Des chiffres qui ne devraient cesser d’augmenter au cours des prochaines années puisque Saint-Laurent ne cesse d’encourager les sociétés dans leur développement. En effet, au printemps 2020, l’arrondissement avait inauguré un centre d’expertise industrielle, qui a également pour but de soutenir les entreprises dans leur virage numérique.