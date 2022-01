Pas de travaux avant 2027 pour le raccordement du boulevard Cavendish

Les travaux du projet de raccordement du boulevard Cavendish ne débuteront pas avant 2027 puisque des études supplémentaires doivent être réalisées.

Le projet devra cheminer par le Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) au printemps. Des études d’impact environnemental seront ensuite effectuées.

«On prévoit la réalisation de ces dernières en 2022-2023 […] et la rédaction d’un avant-projet définitif en 2024-2025, explique la directrice de la mobilité de la Ville de Montréal, Valérie Gagnon. [Pour les] plans et devis, nous visons vers 2025 et 2026, et puis 2027 [pour les] travaux.»

Le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, s’explique mal ces délais. «On est tous d’accord. Cela ne devrait pas prendre des années ou des décennies pour réaliser [ce] projet», soutient-il.

Le directeur général adjoint en mobilité et attractivité, Claude Carette, indique quant à lui que le projet avance de façon progressive conjointement avec les partenaires de la Ville, notamment en raison de la révision récente du projet, qui nécessite, selon lui, une plus grande coordination entre les instances.

Nouvelle vision

Cette mise à jour de la vision du projet en septembre dernier a notamment été réalisée pour le centrer sur le transport durable plutôt que sur l’automobile. Ce serait d’ailleurs pour cette raison que la somme prévue se situe à 186,5 M$, en diminution de 58,5 M$ par rapport au PDI présenté l’an dernier.

Des sommes pourraient être investies par Québec. «On est en discussion avec les partenaires, que ce soit l’ARTM, la STM et, dans le cas échéant, avec le gouvernement du Québec, afin d’avoir un montage financier qui convient à l’ampleur de ce projet», affirme la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville, Sophie Mauzerolle.

Attendu depuis plusieurs années, le raccordement du boulevard Cavendish vise à désenclaver le secteur Namur-De la Savane afin, notamment, de faciliter l’accès au pôle d’emploi de l’arrondissement Saint-Laurent.