Une Laurentienne partage sa passion pour la couture avec les enfants

La Laurentienne Hakima Soualah a ouvert sa propre entreprise à la fin du mois de janvier afin d’offrir des cours de couture pour les enfants. La femme d’origine algérienne transmet ainsi une passion qu’elle a développée dans son pays natal.

L’entreprise Ateliers L’Ăpprenti de Mme Soualah offre des services uniques en leur genre aux enfants, soit des cours de broderie, de couture et de crochet.

À l’ère des écrans, l’entrepreneure ne s’attendait pas à ce que ses cours attirent autant d’intéressés, alors que plusieurs dizaines d’enfants y sont déjà inscrits.

«C’est surprenant, mais en même temps c’est une activité qui peut être rapidement valorisante pour les élèves lorsqu’ils réussissent à maîtriser une technique, explique-t-elle. Ensuite, ils peuvent donner toute la place à leur créativité.»

Même si ses locaux sont situés sur le boulevard Thimens, elle a reçu des appels de parents de Laval, de Longueuil et d’autres arrondissements de Montréal qui se disaient intéressés par ses cours.

L’intérêt dont jouit son entreprise est le fruit de plus de deux ans de travail et de bénévolat qui a grandi presque uniquement par le bouche-à-oreille.

Évolution

Mme Soualah a été initiée à la couture à l’âge de 11 ans, soit bien avant qu’elle arrive au Québec en 2008. En Algérie, cette activité était pour elle synonyme de socialisation et d’ambiance festive.

«C’était un moyen de rencontrer les amis et les voisins, et de passer du temps avec eux, raconte-t-elle. Depuis que je suis au Québec, je n’ai jamais retrouvé cela.»

Celle qui s’est impliquée bénévolement au sein d’un organisme de participation des parents, au Centre de pédiatrie sociale et dans un groupe de femmes actives du secteur Chameran a donc décidé en 2019 d’initier ses enfants à cette activité.

Elle entreprend alors d’en faire profiter les enfants de ses voisines. Son premier cours, offert à six élèves, fait des jaloux auprès d’autres familles, ce qui l’amène à proposer d’autres séances à même son appartement.

Depuis ce temps, la demande pour ses services ne cesse d’augmenter. Après avoir tenté de présenter ses cours dans des locaux communautaires, par vidéoconférence et dans des parcs pendant la pandémie, elle décide de faire le grand saut et de lancer son entreprise.

«Ça n’a pas été facile et j’ai passé des nuits blanches à remplir de la paperasse et à m’informer sur l’entrepreneuriat, mais ça en a valu la peine», dit-elle.

Avenir

Alors qu’elle ne fait que commencer cette aventure à plein temps, Hakima Soualah aimerait éventuellement diversifier encore plus son offre de services afin d’initier le plus d’enfants possible à la couture.

Ce sont eux qui la poussent à avancer dans son projet. «Ils m’arrivent souvent avec des propositions pour aller encore plus loin dans leur maîtrise de la couture ou du crochet et c’est ce qui m’encourage le plus, souligne-t-elle. C’est vraiment valorisant.»

Mme Soualah aimerait à plus long terme offrir également des cours de tricot et de confection de vêtements. D’ici là, elle compte se concentrer sur ses cours actuels afin qu’ils soient le plus agréables possible pour elle et pour les enfants.