Efforts récompensés pour le judoka Frédéric de Cardaillac

L’athlète en judo Frédéric de Cardaillac a remporté une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence. Cette aide financière l’aidera à participer à des compétitions et à le rapprocher de son objectif de participer aux championnats mondiaux.

Le judoka Laurentien de 18 ans cumule les médailles de championnats nationaux depuis plusieurs années, mais c’est pour son excellence académique qu’il a été récompensé par la Fondation de l’athlète d’excellence.

Celui qui étudie en sciences humaines, profil mathématiques et société, au cégep de Saint-Laurent a maintenu une moyenne de 89% à sa session d’automne. L’éducation est une valeur qui lui tient à cœur.

«Les notes, c’est important au cégep pour les candidatures universitaires, mais au-delà de ça, être capable d’avoir un esprit critique, de réfléchir et de bien s’appliquer dans des travaux autant intellectuels que physiques, je trouve ça important», explique-t-il.

Obtenir cette bourse l’incite à poursuivre ses efforts. «C’est valorisant de savoir qu’on voit et qu’on apprécie notre travail, dit-il. Ça va me permettre de participer à des compétitions en soulageant un peu le poids financier pour mes parents.»

Résilience

Frédéric de Cardaillac pratique le judo depuis l’âge de cinq ans. Dès qu’il a été introduit au sport, l’athlète est tombé amoureux du dépassement de soi et de l’esprit de compétition qui lui est lié.

«C’est spécial comme sentiment, exprime-t-il. En alliant vitesse, coordination et force, je me sens en plein contrôle de mon corps. Ça m’apporte de la confiance et je trouve ça satisfaisant.»

Au cours des deux dernières années, les mesures sanitaires liées à la pandémie l’ont empêché de pratiquer son sport avec régularité. Pendant plusieurs mois, ses entraînements ont eu lieu par vidéoconférence.

«C’était difficile, surtout les entraînements sans la compétition, continue-t-il. On se demandait pourquoi s’entraîner si ce n’était pas pour avoir le judo ensuite? Mais les reprises temporaires des activités ont aidé et quand j’ai pu finalement refaire du judo, c’était doublement motivant.»

À l’école, les cours en virtuel ont également représenté un défi, qu’il a su relever, en partie en raison de son amour du sport.

«C’est uniquement pendant la dernière session en virtuel que j’ai trouvé ça pesant, mais à ce moment-là, le judo reprenait, donc ça m’a beaucoup aidé», soutient le jeune athlète.

Voir grand

L’espoir en judo a participé à sa première compétition de 2021 en novembre et s’est classé 11e chez les seniors à l’Omnium du Québec.

C’était sa première compétition dans cette catégorie d’âge, qui est supérieure à celle dans laquelle il devrait se trouver. Son résultat lui a permis de se qualifier pour les championnats nationaux seniors, qui ont cependant été annulés.

Cette performance le pousse à persévérer dans son sport. Son objectif ultime serait de participer aux championnats du monde et aux Jeux olympiques.

«Je ne veux pas juste y participer, mais je veux gagner, affirme-t-il. J’espère pouvoir me rendre le plus loin possible.»

D’ici là, il espère pouvoir reprendre la compétition cet été et ira à l’université en automne prochain.